９日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）に先発する阪神・村上頌樹投手が８日、歓喜の優勝から一夜明けた甲子園で調整した。「昨日ビールかけをしましたし、優勝したんだなっていう実感は湧いています」と余韻をかみしめながらも、前を向いた。今季は２２試合の登板でリーグ３位の１１勝、同１位の勝率７割８分６厘、同４位の防御率２・０４、同３位の１１７奪三振。複数のタイトルを狙える位置にいる。右腕は「こっからポストシーズンであ