´Ú¹ñ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤¬¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎÌÀÆ¶¡Ê¥ß¥ç¥ó¥É¥ó¡Ë¤«¤é¹°Âç¡Ê¥Û¥ó¥Ç¡Ë¤Þ¤Ç¾è¼Ö¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤ËÄÌ¾ï¤Î4ÇÜ¤â¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êÎÁ¶â¤òÀÁµá¤·¡¢ÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎTBS NEWS DIG¤Ï4Æü¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¹Ô°Ù¤Î»öÎã¤òÊó¤¸¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼èºàÈÉ¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤òÁõ¤¤ÌÀÆ¶¤«¤é¹°Âç¤Þ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡£¤³¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡Ö¹°Âç¤Þ¤Ç4Ëü5000¥¦¥©¥ó¤À¡£½ÂÂÚ¤¬¤Ò¤É¤¤¡×¤È¹ð¤²¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¤òºîÆ°¤µ¤»¤º¤ËÁö¹Ô¤·¤¿¡£¼ÖÆâ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿±¿