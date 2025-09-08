企画財政部が来年1月から財政経済部（財経部）と企画予算処（予算処）に分離される。李明博（イ・ミョンバク）政権が効率性などを理由に2008年に財経部と予算処を企画財政部（企財部）に統合して以来17年ぶりだ。与党「共に民主党」と政府、大統領室は7日、高位政府・与党協議会でこうした政府組織改編案を確定した。これによると、経済副首相は財経部長官が兼任する。首相室傘下に新設される予算処は予算編成と財政政策・管理を担