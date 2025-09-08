韓国政府は9月７日、今月29日から来年6月30日まで、中国の団体観光客を対象に一時的な無査証（ビザ免除）制度を実施すると発表した。先月の首相主宰会議で原則が示されたことに続き、関係省庁が具体的な実施計画を確定した。この制度は、中国人の団体観光客だけを専門的に扱う旅行会社（以下、専門旅行会社）が募集した3人以上の団体観光客を対象とする。文化体育観光部が指定する韓国内の専門旅行会社と、中国にある韓国公館が指