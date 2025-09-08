NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï8Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£À¾Éð¤ÏÁ°Æü¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢18ºÐ¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥­¡¼¡¦¼Ä¸¶¶ÁÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç¡¢Ê¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¹â¤«¤éÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¼Ä¸¶Åê¼ê¡£2·³Àï¤Ç¤Ï13»î¹ç¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ò´Þ¤à15»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢8¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.17¤òµ­Ï¿¡£¹âÂ´¥ë¡¼¥­¡¼¤é¤·¤«¤é¤ÌÅêµå¤Ë¤â´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü7Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢½é²ó¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¿¤á¼ºÅÀ¡£2²ó¤Ï¥é