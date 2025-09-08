時津風一門の連合稽古で汗を流す若隆景（手前左）と霧島＝両国国技館の相撲教習所大相撲秋場所（14日初日・両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が8日、東京・両国国技館内の相撲教習所で行われ、大関昇進を目指す関脇若隆景は関脇霧島らと11番取って8勝3敗だった。発熱で4日ぶりの稽古となった影響は感じさせず「病み上がりだったので、しっかり汗をかいて、感覚を確かめながら稽古した。もう大丈夫」とうなずいた。代名