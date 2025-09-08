９日のＤｅＮＡ戦（甲子園）で先発する、阪神の村上頌樹投手が８日、甲子園球場で行われた、投手指名練習に参加。前夜は２年ぶりのリーグ優勝を決め、ビールかけにテレビインタビューと深夜まで大忙し。自宅に帰ったのは午前３時頃で「眠たいです」と笑顔で率直な思いを語った。現在１１勝で、リーグトップの才木、ＤｅＮＡ・東とは１勝差。最多勝、最高勝率に加え、最多奪三振（トップの中日・高橋宏と２個差の現在３位）とタ