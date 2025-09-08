歌手の大黒摩季（55）が7日、Instagramを更新。愛する弟が亡くなったことを報告した。【映像】ライブに訪れた際の家族ショットや幼少期の写真2025年4月26日から、およそ2年ぶりとなる全国ツアーを開催している大黒。8月30日に行われた地元・北海道公演の翌日には、バンドメンバーとの集合写真をInstagramで公開していた。愛する弟が亡くなったことを報告9月7日の投稿では、北海道公演に来ていた、愛する弟が亡くなったことを