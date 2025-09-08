その律義さに感心。元モーニング娘。の田中れいなが9月5日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、共演ギャルモデルからのDMについて言及した。【映像】ギャルモデル雨宮由乙花の絶品ピアニカ演奏安田大サーカスのクロちゃんがMCを務める当番組は、クロちゃん、元AKB48の岡部麟、田中がそれぞれチームリーダーとなり、ボートレース予想やミニゲームで勝負する内容。この日は田中チームに属ずる、