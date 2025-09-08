現地時間9月8日午前10時36分ごろ、香港国際空港に着陸した香港エクスプレス航空UO235便（エアバスA320型機、機体記号：B-LCI）が、滑走路脇の標識に衝突した。同便は北京/大興を午前7時22分に出発し、香港国際空港の北滑走路に着陸。機体は誘導路上に停止した。乗員乗客137名にけがはなかった。滑走路は閉鎖され、午後0時15分に運用を再開している。香港には台風16号が接近しており、上から2番目の警報にあたる「シグナル8」が発令