トルコ代表を率いるヴィンチェンツォ・モンテッラ監督が、7日のスペイン戦を振り返った。同日、トルコサッカー協会の公式サイトが伝えている。FIFAワールドカップ26欧州予選・グループEの第2節が7日に行われ、トルコ代表はスペイン代表と対戦した。しかし、初戦を勝利したなかで欧州王者に挑んだものの、6分に先制点を許したのを境に、MFミケル・メリーノにハットトリックを達成されるなど屈辱の6失点。攻撃面においても、MFア