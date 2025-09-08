タカラトミーは８日、トミカのおもちゃ「グランドモールトミカビル」で、子どもが指を挟を挟むケガが相次いだとして、約４万個を自主回収することを発表しました。自主回収されるのは、今年７月１９日に発売されたトミカ５５周年記念特別仕様の「グランドモールトミカビル」です。同社によりますと、今年８月１５日に東京で行われた「トミカ博」のイベント会場で、３歳の女の子が薬指を挟まれたと保護者から申告がありました。女の