タカラトミーは8日、公式サイトにて、7月19日に発売した商品「グランドモールトミカビル（トミカ55周年記念特別仕様）」の自主回収を発表。子どもが指を挟みけがをした事故が発生したとし、謝罪した。【画像】指を挟んだという「らせんエレベーター」部分発表で「弊社が2025年7月19日に発売しました、商品『グランドモールトミカビル（トミカ55周年記念特別仕様）』について、商品中央にある「らせんエレベーター」部分にお子