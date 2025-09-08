サッカー好きで知られる俳優の勝村政信（62）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。自身が持ち込んだ“お宝”の鑑定結果に驚く場面があった。ゲストのお宝の価値を調べる「お宝鑑定買った時より値段あがってるっぽい」のコーナーに勝村は、日本代表監督も務めた元ブラジル代表・ジーコ氏と同・ロナウジーニョ氏のサイン入りユニフォームを持ち込み。「7月の30日にジーコがチャリティー