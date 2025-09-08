福島県郡山市で1月、受験生が車にはねられ死亡した事故で、危険運転致死傷罪などに問われた池田怜平被告（35）の弁護側は8日、福島地裁郡山支部の裁判員裁判初公判で、故意に信号を無視しておらず危険運転罪は成立しないと主張した。