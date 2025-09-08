自民党本部読売新聞オンライン

臨時総裁選は「フルスペック」方式で最終調整へ 10月4日に投開票の方向

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 石破首相の退陣表明を受けた自民党の臨時総裁選
  • 自民党は「フルスペック」方式で実施する方向で最終調整に入った
  • 全国一斉で党員投票をする方式で、日程は10月4日投開票の方向で調整中だ
