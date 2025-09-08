プロ野球・阪神は8日の公示で岩崎優投手、門別啓人投手、石井大智投手の3選手の出場選手登録を抹消しました。前日に2年ぶり7回目のリーグ優勝を達成した阪神。岩崎投手は2点リードの9回最後のマウンドに上がり、無失点で締めくくりました。今季は49試合で1勝2敗、7ホールド、31セーブ、防御率1.69の成績です。石井投手は前日の試合で8回に登板し、無失点リリーフ。今季は51試合で1勝0敗、35ホールド、9セーブ、防御率0.18の成績で