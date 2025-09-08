【モデルプレス＝2025/09/08】女優の剛力彩芽が6日、自身のInstagramを更新。金髪ロング姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】剛力彩芽「別人級」と話題の金髪ロング姿◆剛力彩芽、金髪ロングのオフショット公開WEST.の神山智洋が主演を務め、Travis Japanの中村海人が共演する「ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜」（毎週木曜0：00最新話更新／Lemino独占配信中）に陽美役として出演している剛力。今回の投稿では金髪ロングの