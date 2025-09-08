女優の倉科カナ（37歳）が、9月6日に放送されたトーク番組「わたしの日々が、言葉になるまで」（NHK Eテレ）に出演。自己肯定感は高い方ではなく「ああ、私はこんななのに、みんなは頑張ってる」と思うこともあると語った。日本の若者は「自己肯定感が低い傾向にある」と言われており、「自己肯定感」についてトークすることに。ゲストの倉科カナは自己肯定感が「あんまり高い方じゃないです。『私なんか』とか『私なんて』とか思