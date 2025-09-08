中国外交部のホームページのスクリーンショット。（北京＝新華社配信）【新華社北京9月8日】中国外交部は8日、日本の石平（せき・へい）参議院議員に対し、反外国制裁法に基づく制裁を科すと発表した。台湾や釣魚島、歴史、新疆・西蔵・香港などに関わる問題で長期にわたり誤った主張を繰り返し、靖国神社を公然と参拝するなど、中日間の四つの政治文書の精神や「一つの中国」原則に反し、中国の内政に干渉し、中国の主権と領土