８日、黒竜江省大慶市で撮影した赤い月。（大慶＝新華社配信／劉崴）【新華社北京9月8日】満月が地球の影に入る「皆既月食」が北京時間の7日深夜から8日未明にかけて、世界各地で観測された。皆既月食の過程（組み合わせ写真、７〜８日撮影）。（ラサ＝新華社記者／姜帆）皆既月食は月と地球、太陽が一直線に並んだ満月の日に、太陽の光が完全に遮られて起こる。地球の大気が太陽光を屈折、散乱させるため、波長の長