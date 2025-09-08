参政党は８日、国会内で神谷宗幣代表（４７）が記者会見し、自民党総裁の石破茂首相の退陣表明について「支持率上がっていたのに、なぜ首相を代えるんだろう」と疑問を投じた。神谷代表は「他党のことですが」と前置きしながら「今のタイミングで良かったのか」と苦笑い。「総裁の顔を変えるだけで支持率が上がることはない。国民の希望や期待感を受け取れるリーダーを選んでいただきたい」と注文を出した。