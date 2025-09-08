阪神・石井大智投手（28）、岩崎優投手（34）、門別啓人投手（21）が、8日の公示で出場選手登録を外れた。石井は06年藤川球児が持つ連続無失点イニングの球団記録に、あと2/3回と迫っていた。岩崎は7日の優勝決定試合で9回を無失点とし、胴上げ投手になっていた。