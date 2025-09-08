◇出場選手登録【ロッテ】河村説人投手（先発要員）【オリックス】森友哉捕手（右ハムストリングの筋損傷から復帰）◇同抹消【阪神】岩崎優投手、門別啓人投手、石井大智投手（いずれも再調整）【ヤクルト】小川泰弘投手（登板機会なし）【日本ハム】A・マルティネス捕手（再調整）【ロッテ】T・ゲレーロ投手（再調整）【オリックス】山下舜平大投手（登板機会なし）、堀柊那捕手（再調整）【西武】篠原響投手（再調整）