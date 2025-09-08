プロデューサー、小説家としても活躍する川村元気監督が、公開中の「８番出口」で世界的に大ヒットしたゲームの映画化に挑戦した。「ゲームと映画の境目があいまいに感じられるような、新しい映画体験を作れないかと思った」と語る。（近藤孝）「アニメーション的な表現を使って、実写映画が撮れないかというのが、そもそもの発想でした」初監督作「百花」（２０２２年）で、認知症を患い記憶を失っていく女性を主人公に、「