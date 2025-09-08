三宮は神戸市民にとってまさに中心地であり、神戸市最大の商業施設や飲食店、そしてオフィス街が集まるエリアです。三ノ宮エリアには神戸ならではのステーキハウスや洋食店オシャレなカフェやレストランに老舗和食料理店や少し歩くと元町エリアには日本三大中華街の一つ南京町があります。様々なジャンルのグルメが楽しめるのも神戸の魅力、実は三宮にも昔ながらの大衆食堂もあるので、今回はお気に入りのこちらをご紹介。