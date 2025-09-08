東京2025世界陸上（13日開幕）の代表で、女子やり投の世界女王・北口榛花（27、JAL）が中高生を対象にしたやり投特化型の陸上教室「はるかなる教室 Supported by JAL」を開催する。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手同イベントは10月18日（土）に神奈川・川崎市の等々力補助競技場で開催。北口自らがプロデュースを行い、次世代を担う中高生への直接指導を通して、陸上競技の競技力向上ややり投の魅力を伝え