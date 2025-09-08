大食いタレントのもえあずこともえのあずき（37）が、海を訪れた際の水着姿を披露した。【映像】大食いでもスタイル維持！もえあずの水着姿自身のSNSで、大食いをする様子を投稿しているにも関わらず、すらりとした体形を維持しているもえあず。ピンクチェックのビキニ姿や白レースのビキニショットを披露すると、「この体形で大食いは大したもん」「あれだけ食べるのに、お腹たいら。羨ましすぎる」など、話題になっていた。