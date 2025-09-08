「はこんでもらってるのに、えらそう」【写真】「次の角、右な？」犬のポーズに漂う“ボス感”ジャックラッセルテリアの「ぱや」ちゃん（取材時＝生後4カ月半・女の子）のお出かけ中のワンシーンをとらえた写真が話題になっています。わんちゃんを連れて買い物ができるお店を訪れた飼い主さん夫婦。パパが背負うリュックの中から、ひょっこり顔を出したぱやちゃん。右前足をリュックの外に出し、「ママ、ちゃんとついてきてね」と