私はミカ（25）。義母（60）と義祖母（80）が、手を叩いたり杖で物を叩いたりして人を呼ぶ姿に衝撃を覚えました。だって人を呼ぶときは名前を言って呼ぶことが当たり前だと思っていましたから。鈴を鳴らしたり、なにかを叩いて呼んだり、そういう姿を映画やドラマの中で見たことはあります。でもそれは……お手伝いさんなどを呼ぶときではないでしょうか。義母と義祖母は、義父や私、私の旦那のこともそうやって呼ぶのですが、なん