TNCテレビ西日本（福岡市）の報道・情報番組「記者のチカラ」で8日午後6時すぎ、西日本新聞との連携コーナー「福岡のミカタ」が放送される予定です。今回のテーマは名物コーナー「ラーメン記者の九州麺道中」から、西日本新聞meで『煮干し中華そば「博多で最初」豚骨の地で挑む ローカル目線の「飽きられない味」』を執筆した西日本新聞・小川俊平記者が福岡市早良区の天国ラーメンをご紹介します。