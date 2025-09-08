静岡県富士市に匿名の市民から、市の防災事業や子どもたちの英語教育の充実のために使ってほしいと、金とプラチナの延べ棒、合わせて33キログラム、約4億9000万円相当の寄付が寄せられました。 【写真を見る】「実物見た時にびっくりした」金、プラチナ約5億円 匿名市民が富士市に寄付 現金化し活用へ＝静岡 ＜富士市財政部財政課 鈴木健二朗課長＞ 「実物を見た時にびっくりしたのと、大きさに比べてかなり重量がありますので