9人組グループ・Snow Manが、11月5日に5枚目のアルバム『音故知新』を発売することが決定した。さらに、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025‐2026 ON』も開催が発表された。【動画】クールな雰囲気…『音故知新』コンセプトビデオ今作は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚。また、新ビ