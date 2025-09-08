9月7日、急転直下の辞任表明となった石破茂首相（68）。会見では、「やり遂げなければならないものがあるという思いもあるなか、苦渋の決断」と、本音を漏らす場面もありながら、これまで続投の意思を示しつつも、身を引く決断をした理由を以下のように述べました。石破茂首相：米国関税措置に関する交渉に一つの区切りがついた今こそが、そのしかるべきタイミングであると、このように考え、後進に道を譲る決断をいたしました。「