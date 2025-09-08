味の素グループが、2025年秋季の新商品をメディアに公開した。家庭用に9品種を発売し、リニューアル品として39品種を用意している。本稿では、急成長する即席みそ汁市場に向けた「だし屋のみそ汁」、新製法でパンのサクサクが持続する「クノール サクサクdeコパン」など、こだわりの新商品を中心に紹介していく。味の素グループが、2025年秋季の新商品を公開した○■パンがサクサクの「サクサクdeコパン」「クノール サクサクdeコ