フジテレビは8日、東京・台場の同局本社で「コンテンツラインナップ発表会 2025秋」を開催し、IP(知的財産)戦略について説明した。フジテレビの上垣皓太朗アナウンサー同局では、一連の問題を受けてコンテンツカンパニーへの転換を目指し、新たな戦略の一つとして今回「未来に向けたコンテンツIP・配信展開」を掲げた。具体的なIP・アニメ展開として、『ワンピース』「ノイタミナ」枠の全国ネット化を今年4月に、『めざましテレビ