インテグラルは9月4日、薄毛対策に関する調査結果を発表した。同調査は2025年6月、男性350人を対象にインターネットで実施したもの。飲酒・喫煙習慣はじめに、飲酒・喫煙習慣について聞いたところ、7割近くが「飲酒・喫煙の習慣がない」と回答した。現在、自身の薄毛・抜け毛についてどの程度気になるか現在、自身の薄毛・抜け毛についてどの程度気になるかを尋ねると、3割以上が「少し気になる」または「非常に気になる」と回答。