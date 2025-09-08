シンガーソングライターの藤井風（２８）が７日深夜放送の「ＥＩＧＨＴ―ＪＡＭ」（テレビ朝日系）にＶＴＲで出演。私生活について語った。「趣味がない」という藤井は、休日には「スーパーに買い物に行ったりしてます。あと１週間乗り切るみたいな食材を買ったり」するそう。「道中のお散歩だったり、そこも音楽聞いたり。もう本当に地味な生活してると思います」と語った。エゴサーチについては、「もうね、やめたいんです」