俳優の大泉洋（52歳）が、9月7日に放送されたトーク番組「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演。プライベートでも親交のある吉田羊について「現場は吉田羊の取り合い。みんな吉田羊と話したい」と語った。映画「遠い山なみの光」に出演している吉田羊が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。吉田とプライベートで親交があり“ようようコンビ”と言われることもある大泉がVTR出演して、吉田とはボウリング仲間であるという