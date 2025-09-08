「トランプとAIという2つの大きなうねりが起きている」─亀澤氏はこう話す。米トランプ大統領の政策で世界が揺れ、AIなど新技術の登場が企業経営を変えようとしている。その中で三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）も自らのビジネスモデルから変化させている。「今の経済秩序が変わっていく中で、金融としてどういうソリューションが提供できるか」と意気込む亀澤氏の考えは─。 アメリカが示した世界経済秩