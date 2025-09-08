きょうは、目立った経済指標の発表もなければ、要人発言の予定もなく、米債券市場の動向が注目される。前週末に発表された８月の米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが前月から鈍化し、予想の３分の１以下の水準に落ち込んだ。こうして８月の米雇用統計が予想よりも弱い結果になった影響が残り、米１０年債の利回りがこの日、前週末に続いて低下するようであれば、ドルが売られる可能性がある。 MINKABU PRESS