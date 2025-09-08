山東省青島港の前湾エリア。（８月２６日、ドローンから、青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社北京9月8日】中国税関総署が8日発表した1〜8月のモノの貿易額は前年同期比3.5％増の29兆5700億元（1元＝約21円）で、伸び率は1〜7月から横ばいとなった。輸出は6.9％増の17兆6100億元、輸入は1.2％減の11兆9600億元だった。8月の貿易額は前年同月比3.5％増の3兆8700億元。伸び率は7月を3.2ポイント下回ったものの、輸出、輸入とも3