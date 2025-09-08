大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が８日、国技館の相撲教習所で行われた。先場所をけがで休場の幕内・大栄翔（追手風）は、関脇・霧島（音羽山）らと計１１番取り３勝８敗だった。関取衆との稽古は約３か月ぶりだと明かし「（けがの）前みたいにはいかないけど、それなりにいい相撲が取れたので良かった」とうなずいた。名古屋場所は「右腓腹筋断裂」で全休し、５場所連続で守った関脇から