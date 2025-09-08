9月8日、琉球ゴールデンキングスは、U18チームが9月13日と14日の2日間行われる香港で開催される国際大会「GOAT Lab International Rising Youth Invitational Tournament Hong Kong 2025」に出場することを発表した。 琉球U18は同大会に日本のクラブとして唯一の参加となり、オーストラリアから2クラブ、アメリカとマレーシア、そして開催地の香港からそれぞれ1クラブが出場し、合計6チーム