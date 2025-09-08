ヤマウラが後場に強含み、年初来高値を更新した。同社は８日、独自開発したメインサーバーをバックアップするための装置「マイクロデータセンター」の販売を始めたと発表しており、将来的な業績への貢献を期待する買いが優勢になっている。 近年はＢＣＰ（事業継続計画）対策としてバックアップサーバーの重要性が増している。同製品はコンパクトに設置することが可能。防水・防塵・耐