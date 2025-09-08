午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２３３、値下がり銘柄数は３２２、変わらずは６１銘柄だった。業種別では３３業種全てが上昇。値上がり上位に不動産、その他製品、医薬品、非鉄金属、機械、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS