ストリーム [東証Ｓ] が9月8日後場(15:00)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常利益は前年同期比26.4％増の6700万円に伸びた。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の2億7500万円→2億円(前期は2億4000万円)に27.3％下方修正し、一転して16.7％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常利益は前年同期比28.9％減の1