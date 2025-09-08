中国東部の浙江省にある嘉興港とアフリカを結ぶ新航路が9月5日、正式に就航しました。香港船籍のばら積み貨物船「長盛」は嘉興港で積み込み作業を終えた後、タンザニアのザンジバル港とモザンビークのベイラ港に向け出航しました。貨物船「長盛」は、約200個の標準コンテナや1000立方メートルの設備を積載しており、貨物は主にインフラ設備で、アフリカ現地の民生とインフラ建設プロジェクトに使用されます。新航路の開通は、嘉興