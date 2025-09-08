9月6日、有吉弘行の特別番組『有吉の夏休み2025 密着77時間 in Hawaii』（フジテレビ系）が放送された。すっかり恒例になった番組だが、“身内ノリ” に不満を抱く視聴者も多いようだ。2013年にスタートした同番組は、有吉が気心知れた仲間たちと一緒に夏休みを過ごす様子に密着する内容でおなじみだ。「有吉さんらがハワイや北海道、沖縄などを訪れ、現地のグルメや行楽、お土産を紹介します。毎年、さまざまな芸能人を招きま