【モデルプレス＝2025/09/08】元乃木坂46の秋元真夏が6日、自身のInstagramを更新。グッズの撮影の様子を公開した。【写真】秋元真夏、ベッドで美脚全開◆秋元真夏、美しい脚披露秋元は田中丸善治氏が撮影したグッズの撮影風景として、ベッドに座りピンクのトップスを着用した美しい脚のラインが際立つ姿を披露した。この投稿に、ファンからは「綺麗」「美脚」「スタイル抜群」「柔らかそうで憧れる」「撮影お疲れさま」「グッズ楽